سلطة الباستا الصيفية البسيطة هي طبق جانبي مثالي لجلسات الصيف. تقدم مع الصلصة الإيطالية.

المكونات:

بالنسبة إلى سلطة المعكرونة:

12 أونصة معكرونة ثلاثية الألوان مطبوخة ومصفاة ومبردة

1 كوب زيتون أسود مقطع إلى شرائح

1 باينت بندورة كرز، مقطعة إلى شرائح

1 خيار بدون بذور، مفروم

2 كوب من السبانخ العضوية ، مفرومة فرماً ناعماً

الصلصة:

1 كوب زيت زيتون عضوي

2/3 كوب من الخل الأبيض

2 حص ثوم مفروم

ملعقتان صغيرتان من ملح جبال الهيمالايا

2 ملعقة شاي شراب القيقب العضوي

3 ملاعق كبيرة من الماء

2 ملعقة صغيرة من التوابل المجففة

1 ½ ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

1 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف

½ ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

الطريقة:

تخلط جميع مكونات صلصة السلطة في وعاء ويخفق بسرعة.

تخلط جميع مكونات سلطة المعكرونة في وعاء كبير.

تُسكب صلصة السلطة فوق سلطة المعكرونة ويُحرَّك المزيج.

يُقدّم على الفور أو يخزن في الثلاجة.