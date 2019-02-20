سلطة البروكلي مع اللحم.. وجبة مناسبة للرياضيين!‎

سلطة البروكلي مع اللّحم

يحتوي البروكلي على نسبة كبيرة من الكلوروفيل، وهو غني بالفيتامينات والمعادن، لذلك يحارب بعض أنواع السرطانات، ويسهل عملية الهضم لاحتوائه على الألياف، كما أنه يخفف الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة، ويفيد في علاج التهابات المفاصل ويحسن من وظائف الكلى وضغط الدم ويفيد الجهاز المناعي ولصحة القلب والعظام.

وفيما يلي طريقة عمل سلطة البروكلي مع اللّحم الصحّيّة والشهية تناسب الرياضيين:

مقادير سلطة البروكلي مع اللّحم:

- كرأسان من البروكلي الطَّازج.

- حبّة من البصل الأحمر.

- ربع كيلو غرام من اللَّحم إمّا المفروم أو المُكعّبات.

- ثلاثة أرباع الكوب من الزبيب واللّوز المُقطَّع.

- كوب من المايونيز "حسب الرغبة".

- نصف كوب من السُكّر الأبيض.

- ملعقتان كبيرتان من الخلّ الأبيض.

سلطة البروكلي والتفاح

طريقة تحضير سلطة البروكلي مع اللّحم:

- أولاً نطبخ اللَّحم في مقلاة عميقة على نار أعلى من المتوسِّطة حتّى النضج، ونتركه جانباً إلى أن يبرد.

- ثم نُقطَّع البروكلي، والبصل إلى قطع صغيرة، ونخلطهما مع اللَّحم، والزبيب، واللَّوز جيّداً.

- ثم نخلط المايونيز، والسُكر، والخلّ معاً حتّى تتشكل لدينا صلصة مُتجانسة.

- ثم نسكب الصلصة على السلطة ونُقلّب، ونتركها في الثلاجة حتّى تبرد، ونُقدّمها، وصحتين وعافية.

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