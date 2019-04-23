سلطة البروكولي

سلطة البروكلي سهلة للغاية. صحية، وغنية بالنكهات مع صلصة المايونيز!

المكونات:

1 رأس من القرنبيط ، حوالي 5 أكواب زهرات

8 شرائح اللحم المقدد

1/3 كوب بصل أحمر ، مكعبات

نصف كوب من التوت البري المجفف

½ كوب بذور عباد الشمس

ربع كوب جبن ماعز ، مفتت

سلطة بروكلي

نصف كوب مايونيز

ربع كوب زبادي عادي

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. تضاف شرائح اللحم المقدد إلى صينية الفرن وتُطهى لمدة 15 دقيقة . تخرج وتوضع على منشفة ورقية لتجف وتبرد.

أثناء الطهي تقطع شرائح البروكلي الى قطع صغيرة الحجم. تضاف إلى وعاء خلط كبير مع البصل الأحمر والتوت المجفف وبذور عباد الشمس وجبن الماعز.

لعمل الصلصة ، يضاف المايونيز واللبن الزبادي إلى وعاء صغير ويحرك معًا. تضاف الصلصة إلى وعاء الخلط وتقلب جيدا قبل التقديم.