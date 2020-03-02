سلطة البطاطا الساخنة طبق جانبي شهي وصحي ومناسب لاي وجبة
المقادير:
1 بصلة متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح
3 حص ثوم مقطع
1 فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح
مكعب مرقة
3 ملاعق خل
5 ملاعق من زيت الزيتون
100 غ بيكن حبش
فلفل أسود حسب ال رغبة
ملح
الطريقة:
تقطع وتسلق البطاطا حتى تغلي الماء وثم تطفأ النار وتترك مدة ١٥ دقيقة في الماء قبل أن تبرد.
يقلى البصل والثم والفلفل الأخضر والبيكن حتى يشقر المزيج ، يضاف مكعب المرقة والملح والفلفل الأسود.
تخلط المكونات مع بعضها، وتترك على النار لمدة 5 دقائق، ثم تقدم ساخنة.
سلطة البطاطا الساخنة طبق جانبي شهي وصحي ومناسب لاي وجبة