سلطة البطاطا الساخنة طبق جانبي شهي وصحي ومناسب لاي وجبة

المقادير:

1 بصلة متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح

3 حص ثوم مقطع

1 فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح

مكعب مرقة

3 ملاعق خل

5 ملاعق من زيت الزيتون

100 غ بيكن حبش

فلفل أسود حسب ال رغبة

ملح

الطريقة:

تقطع وتسلق البطاطا حتى تغلي الماء وثم تطفأ النار وتترك مدة ١٥ دقيقة في الماء قبل أن تبرد.

يقلى البصل والثم والفلفل الأخضر والبيكن حتى يشقر المزيج ، يضاف مكعب المرقة والملح والفلفل الأسود.

تخلط المكونات مع بعضها، وتترك على النار لمدة 5 دقائق، ثم تقدم ساخنة.