سلطة التونة الكلاسيكية

قل وداعًا لسلطة التونة المملة، وتعلمي معنا سلطة التونة اللذيذة المليئة بالنكهة والقوام! هذه الوصفة مثالية لوجبات الغداء الخفيفة.

المكونات:

2 علبة قطع التونة الخفيفة في الماء

1 كوب كرفس مقطع (حوالي 2 ضلع)

¼ كوب جوز مفروم

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

½ كوب مايونيز

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

¼ ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

صفي التونة المعلبة جيدًا. قطعي الكرفس إلى مكعبات صغيرة ويقطع الجوز ويقطع البصل الأخضر إلى شرائح.

يُمزج التونة والكرفس والجوز والبصل الأخضر والمايونيز وعصير الليمون والفلفل والملح في وعاء. يقلب حتى يتجانس.

قدميها كسندويش أو سلطة فوق طبقة من الخضر أو مع الخبز والخضروات. يمكن وضعها في الثلاجة لمدة تصل إلى أربعة أيام.