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سلطة الحمص والبصل الأحمر

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:00
سلطة الحمص والبصل الأحمر

سلطة شهية وغنية بالنكهات المميزة

المكونات:

1 ½ ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم فرماً ناعماً

 ½ ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

1/8  ملعقة صغيرة من السكر

الطريقة:

يوضع البصل المكعب في وعاء صغير ويغطى بالماء البارد. ويترك لمدة 10 دقائق ، ثم يصفى. (هذه الخطوة تخفف من نكهة البصل ).

يُمزج البصل مع المكونات المتبقية ويُقلب جيدًا. تذوق واضبط التوابل.

مع المزيد من الليمون والملح والفلفل ، إذا لزم الأمر. يغطى ويبرد حتى يصبح جاهزًا للتقديم. يقلب جيداً.

قبل التقديم تضبط التوابل مرة أخرى ، إذا لزم الأمر.


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