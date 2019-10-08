سلطة الحمص والبصل الأحمر

سلطة شهية وغنية بالنكهات المميزة
المكونات:
1 ½ ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج
ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم فرماً ناعماً
½ ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج
1/8 ملعقة صغيرة من السكر
الطريقة:
يوضع البصل المكعب في وعاء صغير ويغطى بالماء البارد. ويترك لمدة 10 دقائق ، ثم يصفى. (هذه الخطوة تخفف من نكهة البصل ).
يُمزج البصل مع المكونات المتبقية ويُقلب جيدًا. تذوق واضبط التوابل.
مع المزيد من الليمون والملح والفلفل ، إذا لزم الأمر. يغطى ويبرد حتى يصبح جاهزًا للتقديم. يقلب جيداً.
قبل التقديم تضبط التوابل مرة أخرى ، إذا لزم الأمر.
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