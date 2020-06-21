سلطة الخضروات المشوية

سلطة صحية وخالية من الدهون تحتوي على الخضروات المشوية الشهية.

المقادير:

حبة باذنجان مقطعة شرائح

3 حبات كوسا شرائح طولية

2 حبة بصل مقطعة شرائح

250 جرام فلفل أصفر حلو شرائح

250 جرام فلفل أحمر حلو شرائح

2 حبة فلفل حار

الصوص:

ملعقة صغيرة من(زيت نباتي ملح وفلفل عصير ليمون)

زعتر

ملعقة بقدونس مفري

الطريقة:

ادهني الخضار المقشرة بفرشاة بالزيت مع رشة ملح خفيف.

ضعي الخضروات فوق الشواية الساخنة دقيقتين على موقد الغاز وقلبي على الوجه الآخر حتى تأخذ علامة الشواء.

رصي قطع الخضار المشوية في طبق التقديم. ثم اخلطي مكونات الصوص معًا ووزعيها فوق سطح الخضروات المشوية.

رشي السلطة بالزعتر والبقدونس المفروم.