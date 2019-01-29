سلطة الخيار مع صلصة الزنجبيل والسمسم
سلطة الخيار مع صلصة الزنجبيل والسمسم
سلطة الخيار مع صلصة الزنجبيل والسمسم وصفة سهلة ورائعة من المطبخ التايلندي...
المكونات:
1 خيار إنجليزي كبير ، مقطعة إلى شرائح طولية
2 ملعقة صغيرة من بذور السمسم المحمص
¼ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر
عدد قليل من أوراق الكزبرة (أو البقدونس)
صلصة الزنجبيل السمسم:
1 قطعة زنجبيل طازجة ، مقشرة ومفرومة تقريبًا
عصير ليمونه
1 ملعقة صغيرة من زيت السمسم
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز
1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
الطريقة:
في وعاء صغير يخلط الزنجبيل وبرش الحامض والعصير وزيت السمسم وزيت الزيتون وصلصة الصويا حتى يصبح مستحلبًا.
لعمل السلطة:
في وعاء التقديم ، يضاف الخيار ويتبل الصلصة وبذور السمسم ، رقائق الفلفل الأحمر وأوراق الكزبرة.
يوضع في الثلاجة لبضع ساعات.
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