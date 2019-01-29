سلطة الخيار مع صلصة الزنجبيل والسمسم

سلطة الخيار مع صلصة الزنجبيل والسمسم وصفة سهلة ورائعة من المطبخ التايلندي...

المكونات:

1 خيار إنجليزي كبير ، مقطعة إلى شرائح طولية

2 ملعقة صغيرة من بذور السمسم المحمص

¼ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

عدد قليل من أوراق الكزبرة (أو البقدونس)

صلصة الزنجبيل السمسم:

1 قطعة زنجبيل طازجة ، مقشرة ومفرومة تقريبًا

عصير ليمونه

1 ملعقة صغيرة من زيت السمسم

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

الطريقة:

في وعاء صغير يخلط الزنجبيل وبرش الحامض والعصير وزيت السمسم وزيت الزيتون وصلصة الصويا حتى يصبح مستحلبًا.

لعمل السلطة:

في وعاء التقديم ، يضاف الخيار ويتبل الصلصة وبذور السمسم ، رقائق الفلفل الأحمر وأوراق الكزبرة.

يوضع في الثلاجة لبضع ساعات.