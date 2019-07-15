سلطة الدجاج في لفائف الخس

سلطة دجاج في لفائف الخس شهية وسريعة التحضير وصحية..

المكونات:

نصف كوب من الزبادي اليوناني الخالي من الدسم

ربع كوب من المايونيز (استخدمت قليلة الدهون)

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

2 ملعقة كبيرة شرائح رقيقة من البصل الأخضر

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

3 أكواب مكعبات صدور الدجاج المطبوخة والمبردة

6 شرائح لحم مقدد ، مطبوخ ومفروم

1 ½ كوب طماطم كرزية، مقطعة

نصف كوب كرفس مكعبات

1 أفوكادو متوسطة (ناضجة)، مكعبات

أوراق الخس رومين ، لتقديم

الطريقة:

في وعاء خلط متوسط ​​يخلط لبن الزبادي اليوناني ، مايونيز ، عصير ليمون ، بصل أخضر ، بقدونس بينما تتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.

يُضاف الدجاج واللحم المقدد والطماطم والكرفس إلى وعاء خلط كبير. أضيفي خليط الصلصة وارمّيها على الطبقة. تقلب بلطف مع الأفوكادو في أوراق الخس (أو شرائح الخبز اذا رغبت).