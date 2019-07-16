سلطة الروبيان بالثوم  والليمون

سلطة المأكولات البحرية الباردة تحتوي على الروبيان والأفوكادو والخيار والنعناع الطازج والكزبرة. مما يجعلها فاتح شهية سهل وأنيق لحفلات الربيع والصيف!

المكونات:

2 باوند جمبرى جامبو خام مقشر و مغزل

2 ملعقة طعام زيت زيتون ، مقسم

1 خيار إنجليزي كبير، مفروم

1 الأفوكادو، مقشرة ومفرومة

1 الليمون الاخضر ، عصير

1 حص ثوم مفروم

ربع كوب من أوراق النعناع المفروم الطازجة

2 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة

ملح وفلفل

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 450 فهرنهايت. ضعي ورقة خبز كبيرة على صينية الفرن. يُسكب الروبيان على الصينية ويُرش بملعقة كبيرة من زيت الزيتون. يقلب الروبيان بالزيت ويرش بسخاء مع القليل بالملح والفلفل.

يُحمص الروبيان في الفرن لمدة 5-7 دقائق ، حتى يصبح لونه ورديا. لا تحمصه لفترة طويلة.

وفي الوقت نفسه ، يقطع الخيار والأفوكادوالى قطع 3/4 بوصة. يوضع الخيار والأفوكادو والثوم المفروم وأوراق النعناع المفروم والكزبرة في وعاء السلطة. يُسكب عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون على السلطة ويُقلب جيدًا. تتبل بالملح والفلفل حسب الحاجة.

بمجرد أن يبرد الروبيان إلى درجة حرارة الغرفة ، يضاف الى السلطة.