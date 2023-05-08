سلطة العدس والبنجر مع جبنة الفيتا

البوابة - مع ارتفاع درجات الحرارة أنت بحاجة إلى سلطة صحية. تقوم صبغة البيتانين المستخرجة من البنجر بالقضاء على الجذور الحرة كمضاد للأكسدة وبالتالي تعمل كحامي للخلايا. بينما يوفر الجرجير الكثير من فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة. كما أن حمض الفوليك الغني بفيتامين ب ضروري لتكوين الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يمكنك تناول جذر البنجر نيئًا ، مقشرًا ومبشورًا. اغسلي الأوراق وقصيها لاستخدامها في السلطة أو للتزيين.

ما هي فوائد الشمندر؟

قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان. قد يخفض ضغط الدم. قد يحسن أداء التمرين ويدعم مستويات الطاقة. قد يحسن صحة الجهاز الهضمي. قد يكون مضادًا للالتهابات.

سلطة العدس وال بنجر مع جبنة الفيتا

المكونات:

8 أونصات عدس بني

4 أونصات كينوا

ملح

11 أونصة بنجر (مطبوخ مسبقًا)

1 حفنة جرجير

7 أونصات من جبنة الفيتا (مفتتة)

2 ملعقة كبيرة بذور عباد الشمس

2 ملعقة كبيرة بذور اليقطين

2 ملعقة كبيرة خل التفاح

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خردل

فلفل مطحون

1 ملعقة صغيرة عسل

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

سلطة العدس وال بنجر مع جبنة الفيتا

خطوات التحضير:

يُشطف العدس ويسلق جيداً. تشطف الكينوا في مصفاة أخرى ، يوضع في قدر به ماء مغلي مملح ويترك على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى ينضج. ثم يصفى مرة أخرى جيدا ويترك ليبرد . في هذه الأثناء ، يصفى البنجر وتقطع إلى قطع صغيرة الحجم. يفرز الجرجير ، ويغسل ويجفف جيداً ، ثم يقطع إذا رغبت في ذلك. يفتت جبن الفيتا. وتحمص بذور عباد الشمس في مقلاة بدون دهن على نار خفيفة لمدة دقيقتين ؛ ثم تترك لتبرد مرة أخرى . تخلط الصلصة مع الخل وعصير الليمون والخردل والملح والفلفل والعسل والزيت وتوضع جانباً لموعد التتبيل . تمزج الصلصة مع العدس والكينوا والبنجر في طبق واسع. تصب في برطمانات زجاجية ، مع طبقات من الجرجير. ترش السلطات بجبن الفيتا والبذور والجرجير المتبقي ، ترش بالفلفل وتقدم أو يحتفظ بها لموعد التقديم .

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