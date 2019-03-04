سلطة القرنبيط مع صلصة الكاري

سلطة القرنبيط مع صلصة الكاري. طبق نباتي خالي من الجلوتين هذه السلطة هي كل ما يمكن أن تريده.

المكونات

للقرنبيط والبطاطا الحلوة:

1 رأس قرنبيط ، مقطّعة إلى زهور متوسطة الحجم (حوالي 3-4 أكواب زهور)

1 حبة بطاطا كبيرة ، مقطعة إلى مكعبات ½ بوصة (حوالي 2-3 أكواب مكعبات البطاطس الحلوة)

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري

½ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

ملح طازج وفلفل

الاضافات:

2/3 كوب من البازيلا المجمدة (دعها في ماء دافئ قليلاً)

¼ كوب مكعبات البصل الأخضر

ثلث كوب من التوت البري المجفف (أو الكرز المجفف)

½ كوب من الكزبرة المفروم فرماً ناعماً

اختياري: ربع كوب من البقدونس الورقي المفروم

للصلصة: *

3 ملاعق طعام طحينة

1 ملعقة طعام عصير ليمون طازج

2-3 ملاعق طعام من الماء الدافئ ، لتخفيف الصمغ

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

½ ملعقة طعام زنجبيل مفرم طازجًا

¼ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

¼ ملعقة صغيرة من الملح

فلفل أسود مطحون طازجًا

للزينة:

التوت البري والكزبرة

الطريقة:

يسخّن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت. توضع زهرات القرنبيط والبطاطا الحلوة على ورقة خبز كبيرة. ترش برذاذ زيت الزيتون ، ثم ترش بمسحوق الكاري ، والكركم ، ومسحوق الثوم ، والفلفل الأحمر وتتبل بالملح والفلفل. يقلب باليدين جيدًا مع إضافة الزيت والتوابل. تفرد بالتساوي. يشوى لمدة 30 دقيقة ، ويقلب.

بمجرد الانتهاء من الطبخ ، تضاف البطاطا الحلوة والقرنبيط إلى وعاء متوسط. يضاف الباذنجان المذاب والبصل الأخضر والتوت البري والكزبرة والبقدونس.

لصنع الصلصة: في وعاء صغير ، تضاف الطحينة وعصير الليمون والماء الدافئ ومسحوق الكاري ومسحوق الثوم والزنجبيل والكركم والملح والفلفل. يخفق جيدا. تضبط التوابل حسب رغبتك. يضاف المزيد من الماء الدافئ إذا لزم الأمر لعمل الصلصة. يرش البصل الأخضر ، التوت البري والكزبرة.