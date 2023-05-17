البوابة - هل أنت بحاجة الى وصفة سلطة نباتية شهية وسريعة ومغذية؟ مطبخ البوابة اليوم يقدم لك سلطة الخضار بالكوسا والطماطم والجرجير مع الصنوبر مع اللحم اختياري.

الكوسا عبارة عن قرع متعدد الاستخدامات غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية. قد يقدم العديد من الفوائد الصحية ، بدءًا من تحسين الهضم إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. قد تساعد الكوسا في عظامك والغدة الدرقية والبروستاتا. إذا كنت تشعر بالفضول ، فحاول إضافة هذه الفاكهة الطرية المعتدلة إلى نظامك الغذائي اليوم. الكوسا غنية بفيتامين B6. تشير الأبحاث إلى أن هذا الفيتامين يمكن أن يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. قد يلعب الفيتامين دورًا وقائيًا ضد مرض السكري. تحمي المركبات مثل اللوتين والزياكسانثين خلايا العين عن طريق تصفية أطوال موجات الضوء الأزرق.

تحتوي الكوسا على ألياف البكتين القابلة للذوبان في الماء. قد يخفض البكتين مستويات الكوليسترول والدهون السيئة في دم الشخص ، مما يعزز صحة القلب. علاوة على ذلك ، تحتوي الكوسا أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم.



سلطة الكوسا والطماطم والجرجير مع الصنوبر

المكونات:



للسلطة:

4 طماطم

2 كوسا

1 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 حزم جرجير

80 جرام صنوبر

8 شرائح لحم مقدد (اختياري)

لتحضير صلصة الخل:

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة خل بلسمي

ملح

فلفل مطحون طازج



خطوات التحضير:

للسلطة: تسلق الطماطم في قدر من الماء المغلي. يُصفّى ويُشطف بالماء البارد ويُقشر. تقطع الطماطم إلى أرباع ، وبزال اللب منها وتقطع إلى قطع صغيرة.

اشطفي الكوسا وقطعيها إلى شرائح رفيعة. اهرسي فص الثوم. سخني الزيت والثوم في مقلاة واقلي الكوسا حتى تتلون قليلاً على الجانبين.

اشطفي الجرجير ودعيه يجف.

نحمص الصنوبر في مقلاة جافة ، ثم نرفعها ونتركها جانباً.

تقطع شرائح اللحم إلى أثلاث.

لتحضير صلصة الخل: في وعاء ، اخفقي الزيت والخل معًا وتبليهما بالملح والفلفل.

تُقلب الطماطم والكوسا والجرجير واللحم المقدد مع صلصة الخل ، ورتيبها في وعاء أو 4 سلطانيات وتقدم مع رش الصنوبر.



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