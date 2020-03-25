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سلطة الكينوا المغذية

منشور 25 آذار / مارس 2020 - 04:00
سلطة الكينوا المغذية

سلطة الكينوا المغذية تحتوي على مكونات طازجة وشهية وغنية بالفيتامينات. 

المقادير:
 كوب بذور الكينوا 
1 حبة الأفوكادو 
10 حبات بندورة كرزية 
1 حبة (مفروم مكعبات) الفلفل الأصفر 
100 غراماً (مقطعة مكعبات صغيرة) جبنة حلوم 
نصف باقة (مفرومة) الكزبرة 
1 حبة ليمون 
3 ملاعق كبيرة الصويا صوص
3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون
ربع ملعقة صغيرة ملح 
الطريقة:
تسلق بذور الكينوا لمدة 15 إلى 25 دقيقة حتى تصبح طرية و توضع في المصفاة حتى تبرد
نقطع البندورة الكرزية بالنصف والأفوكادو إلى مكعبات وتخلط جميعاً مع الجبن الحلوم و الكينوا  والفلفل الأصفر والكزبرة مع الاحتفاظ بجزء من الكزبرة للتزيين
لعمل الصوص: نخلط الصويا صوص وزيت الزيتون وعصير الليمون والملح ثم نقوم بتزيين الطبق بالكزبرة.
 

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