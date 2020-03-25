سلطة الكينوا المغذية تحتوي على مكونات طازجة وشهية وغنية بالفيتامينات.

المقادير:

كوب بذور الكينوا

1 حبة الأفوكادو

10 حبات بندورة كرزية

1 حبة (مفروم مكعبات) الفلفل الأصفر

100 غراماً (مقطعة مكعبات صغيرة) جبنة حلوم

نصف باقة (مفرومة) الكزبرة

1 حبة ليمون

3 ملاعق كبيرة الصويا صوص

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

تسلق بذور الكينوا لمدة 15 إلى 25 دقيقة حتى تصبح طرية و توضع في المصفاة حتى تبرد

نقطع البندورة الكرزية بالنصف والأفوكادو إلى مكعبات وتخلط جميعاً مع الجبن الحلوم و الكينوا والفلفل الأصفر والكزبرة مع الاحتفاظ بجزء من الكزبرة للتزيين

لعمل الصوص: نخلط الصويا صوص وزيت الزيتون وعصير الليمون والملح ثم نقوم بتزيين الطبق بالكزبرة.

