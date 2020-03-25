سلطة الكينوا المغذية تحتوي على مكونات طازجة وشهية وغنية بالفيتامينات.
المقادير:
كوب بذور الكينوا
1 حبة الأفوكادو
10 حبات بندورة كرزية
1 حبة (مفروم مكعبات) الفلفل الأصفر
100 غراماً (مقطعة مكعبات صغيرة) جبنة حلوم
نصف باقة (مفرومة) الكزبرة
1 حبة ليمون
3 ملاعق كبيرة الصويا صوص
3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون
ربع ملعقة صغيرة ملح
الطريقة:
تسلق بذور الكينوا لمدة 15 إلى 25 دقيقة حتى تصبح طرية و توضع في المصفاة حتى تبرد
نقطع البندورة الكرزية بالنصف والأفوكادو إلى مكعبات وتخلط جميعاً مع الجبن الحلوم و الكينوا والفلفل الأصفر والكزبرة مع الاحتفاظ بجزء من الكزبرة للتزيين
لعمل الصوص: نخلط الصويا صوص وزيت الزيتون وعصير الليمون والملح ثم نقوم بتزيين الطبق بالكزبرة.