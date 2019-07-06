سلطة المانجو والجرجير الصيفية ذات الفوائد المتعددة..
المقادير:
باقة جرجير مغسولة ومصفاة
حبة أفوكادو مقطعة شرائح
1/2 حبة مانجو شرائح
2 حبة طماطم شرائح
كوب جبنة موتزاريللا مكعبات
صوص السلطة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1/4 كوب عصير برتقال
ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
1/2 حبة فلفل أحمر حار مفري
1 ملعقة كبيرة عسل
ملح وفلفل أسود
الطريقة:
رصي أوراق الجرجير في طبق السلطة.
وزعي شرائح المانجو والأفوكادو فوق الجرجير.
رصي مكعبات الجبنة والطماطم مع الأفوكادو.
إخلطي صوص السلطة في بولة متوسطة ثم وزعي الصوص فوق طبق السلطة.
إحفظيها بالبراد ساعة قبل التقديم