حضري سلطة المعكرونة مع التونة في 30 دقيقة

سلطة المعكرونة مع التونة (shutterstock.com)

السلطة من الأطباق اللذيذة والصحية، ومن الممكن إضافة بعض المكونات لجعلها طبقاً كاملاً ومتكاملاً، ففي هذه الوصفة يتم الاعتماد على المعكرونة، لتصبح السلطة طبقاً رئيسياً وسريع التحضير بنفس الوقت.

المكونات:

• معكرونة (على شكل صفد) 500 غرام

• تونة معلبة

• ذرة معلبة

• ملعقتان مايونيز (كبيرة الحجم)

• ملعقتان ليمون

• ملح

• بهار

طريقة التحضير:

• تسلق المعكرونة وتوضع إلى جنب، تصفى الذرة والتونة من الماء، ويضاف إليهما الليمون والملح والبهار والمايونيز، وفي النهاية تضاف المعكرونة بعدما تصبح باردة.

• تقدم السلطة بعد وضعها في البراد لبعض الوقت.

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