سلطة المعكرونة الملونة للربيع

سلطة باستا سريعة وسهلة تعتبر رائعة للنزهات الربيعية أو كطبق جانبي للعائلة والأصدقاء.

المكونات:

1 علبة من المعكرونة ثلاثية الألوان ، المطبوخة

8 أوقية كرات موتزاريلا ، مقطعة إلى نصفين

2 كوب من الزيتون ، مقطع إلى نصفين

2 من الفلفل الأحمر المشوي ، مقطّع إلى النصف

2 كوب من الصلصة الإيطالية

الطريقة:

في وعاء كبير توضع المعكرونة المسلوقة.

تضاف جبنة الموتزاريلا والزيتون والفلفل الأحمر والصلصة.

تمزج المكونات معًا ثم توضع في الثلاجة طوال الليل.