سلطة المعكرونة الملونة للربيع
سلطة المعكرونة الملونة للربيع
سلطة باستا سريعة وسهلة تعتبر رائعة للنزهات الربيعية أو كطبق جانبي للعائلة والأصدقاء.
المكونات:
1 علبة من المعكرونة ثلاثية الألوان ، المطبوخة
8 أوقية كرات موتزاريلا ، مقطعة إلى نصفين
2 كوب من الزيتون ، مقطع إلى نصفين
2 من الفلفل الأحمر المشوي ، مقطّع إلى النصف
2 كوب من الصلصة الإيطالية
الطريقة:
في وعاء كبير توضع المعكرونة المسلوقة.
تضاف جبنة الموتزاريلا والزيتون والفلفل الأحمر والصلصة.
تمزج المكونات معًا ثم توضع في الثلاجة طوال الليل.
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