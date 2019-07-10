تعلمي طريقة صنع سلطة الملفوف الأحمر والحمص في الجرار الزجاجية.
المقادير:
- 1 كوب حمص مسلوق
- 2 حبة جزر متوسط الحجم و مبشورتين
- 1 كوب أوراق ملفوف أحمر مقطع شرائح رفيعة
- 8 حبات طماطم شيري أنصاف
- عصير ليمون
- أوراق ريحان
- صلصة السلطة
- نصف كوب من اللبن الرايب
- نصف كوب مايونيز
- 1 ملعقة كبيرة سكر
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقتين كبيرتين من زيت زيتون
- 1 ملعقة كبيرة خل التفاح
الطريقة:
- اخلطي صلصة السلطة في بولة زجاجية واخفقي جيدًا حتى تمتزج المكونات.
- في وعاء زجاجي للتقديم، ضعي مكونات السلطة في طبقات متبادلة، مع وضع ملعقة من صلصة السلطة بين كل طبقة وأخرى.
- زيني بأوراق الريحان والطماطم واحفظيها بالبراد لحين التقديم.