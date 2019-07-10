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سلطة الملفوف الأحمر والحمص

منشور 10 تمّوز / يوليو 2019 - 08:21
سلطة الملفوف الاحمر والحمص

تعلمي طريقة صنع سلطة الملفوف الأحمر والحمص في الجرار الزجاجية.
المقادير:

  • 1 كوب حمص مسلوق
  • 2 حبة جزر متوسط الحجم و مبشورتين
  • 1 كوب أوراق ملفوف أحمر مقطع شرائح رفيعة
  • 8 حبات طماطم شيري أنصاف
  • عصير ليمون
  • أوراق ريحان
  • صلصة السلطة
  • نصف كوب من اللبن الرايب
  • نصف كوب مايونيز
  • 1 ملعقة كبيرة سكر
  • 1 ملعقة صغيرة ملح
  • 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملعقتين كبيرتين من زيت زيتون
  • 1 ملعقة كبيرة خل التفاح


الطريقة:

  • اخلطي صلصة السلطة في بولة زجاجية واخفقي جيدًا حتى تمتزج المكونات.
  • في وعاء زجاجي للتقديم، ضعي مكونات السلطة في طبقات متبادلة، مع وضع ملعقة من صلصة السلطة بين كل طبقة وأخرى.
  • زيني بأوراق الريحان والطماطم واحفظيها بالبراد لحين التقديم. 

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