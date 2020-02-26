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سلطة باستا الدجاج الصحية مع الأفوكادو والطماطم والريحان

منشور 26 شباط / فبراير 2020 - 04:00
سلطة باستا الدجاج الصحية مع الأفوكادو والطماطم والريحان

إذا كنت تبحث عن سلطة مغذية أو طبق صحي، فسلطة باستا الدجاج الصحية - غنية بالنكهة والبروتين والخضار!

المكونات:

2 صدر دجاج مطبوخ متوسط ، مقطع

2 الأفوكادو ناضجة مقطعة الى مكعبات

1 رطل من المعكرونة المطبوخة

نصف كوب من البصل الأحمر المفروم

1 كوب طماطم كرزية ، نصف

نصف كوب ريحان مقطع طازج

ملح وفلفل حسب الرغبة

الصلصة:

نصف كوب من الخل الأبيض

1 ملعقة طعام من التوابل الإيطالية

¾  كوب زيت زيتون بكر ممتاز

 

الطريقة:

تسلق المعكرونة حسب الارشادات.

توضع المقادير في وعاء. تضاف المعكرونة الباردة.

تخلط مكونات الصلصة.

تضاف الى السلطة قبل التقديم فقط.


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