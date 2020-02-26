سلطة باستا الدجاج الصحية مع الأفوكادو والطماطم والريحان

إذا كنت تبحث عن سلطة مغذية أو طبق صحي، فسلطة باستا الدجاج الصحية - غنية بالنكهة والبروتين والخضار!
المكونات:
2 صدر دجاج مطبوخ متوسط ، مقطع
2 الأفوكادو ناضجة مقطعة الى مكعبات
1 رطل من المعكرونة المطبوخة
نصف كوب من البصل الأحمر المفروم
1 كوب طماطم كرزية ، نصف
نصف كوب ريحان مقطع طازج
ملح وفلفل حسب الرغبة
الصلصة:
نصف كوب من الخل الأبيض
1 ملعقة طعام من التوابل الإيطالية
¾ كوب زيت زيتون بكر ممتاز
الطريقة:
تسلق المعكرونة حسب الارشادات.
توضع المقادير في وعاء. تضاف المعكرونة الباردة.
تخلط مكونات الصلصة.
تضاف الى السلطة قبل التقديم فقط.
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