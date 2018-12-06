سلطة كابريس الكلاسيكية بالباذنجان للكريسماس
سلطة كلاسيكية، هذا الباذنجان المشوي عبارة عن فاتح للشهية ولذيذ مع صلصة الريحان الخاصة.
المكونات:
باذنجان واحد ، مقسم إلى شرائح بطول ½ سم
ملح
3 طماطم كبيرة، مقسمة إلى شرائح بطول ½ بوصة
زيت الزيتون البكر الممتاز
20 ورقة ريحان
16 أوقية جبنة موزاريلا طازجة ، مقطعة إلى شرائح
خل الريحان (اختياري)
1 فص ثوم صغير مفروم
1 كوب أوراق ريحان معبأة
¼ كوب زيت زيتون بكر ممتاز
½ ملعقة طعام عصير ليمون
رشة من الفلفل الأحمر
ملح وفلفل
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة 425 فهرنهايت.
توضع شرائح الباذنجان على صينية كبيرة وترش بسخاء بالملح. تترك لمدة 30 دقيقة ؛ سوف "يعرق" الباذنجان. عندما يصبح جاهزا ، ربت الباذنجان بالورق النشاف.
توضع شرائح الباذنجان وشرائح الطماطم على ورقة نشاف كبيرة. ترش برذاذ زيت الزيتون. يشوى في فرن 425 درجة حرارة ساخنة لمدة 10-15 دقيقة. يخرج من الفرن.
عندما يبرد الباذنجان والطماطم (البندورة) بما فيه الكفاية للتعامل معهما، يمكنك إحضار طبق الفرن (حوالي 6 × 9 ″) وتبدء بتجميع السلطة، يرتب الباذنجان والطماطم والجبن والريحان في صحن الفرن لتشكيل صفوف ضيقة. يكرر النمط حتى تقوم بتعبئة طبق الفرن من جانب إلى آخر.
إذا أردت ، ضع الطبق في الفرن للتدفئة لمدة 7-10 دقائق (حتى تذوب الجبنة قليلًا).
لصنع صلصة الريحان. في محضرة طعام صغيرة ، يمزج الثوم المفروم مع أوراق الريحان وزيت الزيتون وعصير الليمون والتوابل.
عندما تصبح جاهزًا ، تصب فوق سلطة الباذنجان المشوي وتقدم مع شرائح الخبز القاس.