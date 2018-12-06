سلطة كابريس الكلاسيكية بالباذنجان للكريسماس

سلطة كلاسيكية، هذا الباذنجان المشوي عبارة عن فاتح للشهية ولذيذ مع صلصة الريحان الخاصة.

المكونات:

باذنجان واحد ، مقسم إلى شرائح بطول ½ سم

ملح

3 طماطم كبيرة، مقسمة إلى شرائح بطول ½ بوصة

زيت الزيتون البكر الممتاز

20 ورقة ريحان

16 أوقية جبنة موزاريلا طازجة ، مقطعة إلى شرائح

خل الريحان (اختياري)

1 فص ثوم صغير مفروم

1 كوب أوراق ريحان معبأة

¼ كوب زيت زيتون بكر ممتاز

½ ملعقة طعام عصير ليمون

رشة من الفلفل الأحمر

ملح وفلفل

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 425 فهرنهايت.

توضع شرائح الباذنجان على صينية كبيرة وترش بسخاء بالملح. تترك لمدة 30 دقيقة ؛ سوف "يعرق" الباذنجان. عندما يصبح جاهزا ، ربت الباذنجان بالورق النشاف.

توضع شرائح الباذنجان وشرائح الطماطم على ورقة نشاف كبيرة. ترش برذاذ زيت الزيتون. يشوى في فرن 425 درجة حرارة ساخنة لمدة 10-15 دقيقة. يخرج من الفرن.

عندما يبرد الباذنجان والطماطم (البندورة) بما فيه الكفاية للتعامل معهما، يمكنك إحضار طبق الفرن (حوالي 6 × 9 ″) وتبدء بتجميع السلطة، يرتب الباذنجان والطماطم والجبن والريحان في صحن الفرن لتشكيل صفوف ضيقة. يكرر النمط حتى تقوم بتعبئة طبق الفرن من جانب إلى آخر.

إذا أردت ، ضع الطبق في الفرن للتدفئة لمدة 7-10 دقائق (حتى تذوب الجبنة قليلًا).

لصنع صلصة الريحان. في محضرة طعام صغيرة ، يمزج الثوم المفروم مع أوراق الريحان وزيت الزيتون وعصير الليمون والتوابل.

عندما تصبح جاهزًا ، تصب فوق سلطة الباذنجان المشوي وتقدم مع شرائح الخبز القاس.