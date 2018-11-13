سلطة معكرونة تورتاليني

تعد سلطة معكرونة تورتيليني هذه لذيذة وصحية وشهية.

المكونات:

20 أونصة حزمة ثلاثة جبن تورتيليني المبردة

1 كوب من الذرة الطازجة المطبوخة والذرة المعلبة أو المجمدة

15 اوقية من الفاصوليا السوداء المغسولة جيدا

1 حبة فلفل حمراء مفرومة

1 الأفوكادو، المفروم

1 ½ كوب طماطم كرزية ، نصف

¼ كوب بصل أحمر مفروم

¼ كوب كزبرة طازجة ، مفرومة

الصلصة:

3 ملاعق طعام زيت زيتون

عصير ليمونتان

2 ملاعق طعام من خل الأرز

1 حص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة من السكر

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

الطريقة:

تطهى التورتيليني وفقا لتعليمات العلبة. تصفى وتشطف بالماء البارد.

تضافة التورتيليني إلى وعاء كبير. تضاف الذرة المطبوخة ، والفاصوليا السوداء ، والفلفل ، والأفوكادو ، والطماطم الكرزية ، والبصل ، والكزبرة.

تخلط مكونات الصلصة في وعاء قابل للإغلاق. حتى تختلط جيدا. تصب الكمية المطلوبة من الصلصة على المعكرونة حتى تتغلف جيدا.