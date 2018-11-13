سلطة معكرونة تورتاليني
تعد سلطة معكرونة تورتيليني هذه لذيذة وصحية وشهية.
المكونات:
20 أونصة حزمة ثلاثة جبن تورتيليني المبردة
1 كوب من الذرة الطازجة المطبوخة والذرة المعلبة أو المجمدة
15 اوقية من الفاصوليا السوداء المغسولة جيدا
1 حبة فلفل حمراء مفرومة
1 الأفوكادو، المفروم
1 ½ كوب طماطم كرزية ، نصف
¼ كوب بصل أحمر مفروم
¼ كوب كزبرة طازجة ، مفرومة
الصلصة:
3 ملاعق طعام زيت زيتون
عصير ليمونتان
2 ملاعق طعام من خل الأرز
1 حص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة من السكر
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار
1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
ملح وفلفل أسود مطحون طازج
الطريقة:
تطهى التورتيليني وفقا لتعليمات العلبة. تصفى وتشطف بالماء البارد.
تضافة التورتيليني إلى وعاء كبير. تضاف الذرة المطبوخة ، والفاصوليا السوداء ، والفلفل ، والأفوكادو ، والطماطم الكرزية ، والبصل ، والكزبرة.
تخلط مكونات الصلصة في وعاء قابل للإغلاق. حتى تختلط جيدا. تصب الكمية المطلوبة من الصلصة على المعكرونة حتى تتغلف جيدا.