سلطة مكسيكيّة مع رقائق التورتيّا

المقادير:

4 بندورة متوسطّة الحجم (600غ)، من دون بزور، مفرومة فرمًا خشنًا

1 علبة (420غ) من مزيج من أربعة أنواع من الفاصوليا، مغسولة ومصفّاة

1 علبة (300غ) من الفاصوليا السوداء الشكل، مغسولة ومصفّاة

½ كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة فرمًا خشنًا

¼ كوب (60مل) من عصير الحامض الأخضر

1 بصل أحمر صغير (100غ)، مفروم فرمًا ناعم

2 فلفل أحمر حارّ طويل طازج، مفروم فرمًا ناعم

4 تورتيّا الدقيق، مقطّعة إلى شرائح

1 أفوكادو صغير (200غ)

2 ملعقة طعام من القشدة الحامضة القليلة الدسم

الطريقة:

يُحمى الفرن على العيار المتوسّط.

يُخلط في وعاء متوسّط الحجم كلّ من الطماطم والفاصوليا و⅓ كوب من الكزبرة وملعقة طعام من عصير الحامض ونصف البصلة ونصف الفلفل الأحمر الحارّ.

تُصفّ شرائح التورتيّا بطبقة واحدة على صينيّة الفرن وتُحمّص حوالى 5 دقائق.

في غضون ذلك، تُعدّ الغواكامول: يُهرس الأفوكادو في وعاء صغير وتضاف إليه مع التحريك الكمّية الباقية من الكزبرة وعصير الحامض والبصل والفلفل الأحمر الحارّ.

تُوزّع رقائق التورتيّا على الأطباق وتُكلّل بخليط الفاصوليا ثمّ الغواكامول والقشدة الحامضة.