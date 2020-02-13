سلطة يونانية بصلصة الكينوا

تعلم كيفية تحضير السلطة اليونانية بصلصة الكينوا بمكونات طازجة و شهية.
المكونات:
1 (15 أونصة) علبة: حمص وقلوب الخرشوف
1 (12 أونصة) علبة فلفل أحمر، مفروم
2 كوب من الكينوا المطبوخ (كسكس لؤلؤي أو معكرونة)
1 خيار، انجليزي مقطع مكعبات
½ كوب شرائح كالاماتا شرائح والبصل الأحمر المفروم
¼ كوب من الطماطم المجففة المعبأة في جرة الزيت ، مصفى
1 كوب من جبنة الفيتا المتفتت
½ كوب من أوراق الريحان المفرومة
6 أكواب سبانخ ، جرجير أو خضار مشكلة
الصلصة:
½ كوب زيت زيتون
2 ملعقة طعام: عصير ليمون وعسل وخردل ديجون
3 حص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة من التوابل الجافة
1 ملعقة صغيرة ملح + ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
الطريقة:
في جرة زجاجية صغيرة، توضع جميع مكونات الصلصة تغلق باحكام وتهز جيداً.
بناء الجرار: ضعي قدرًا كبيرًا من الصلصة في جرة كبيرة، يليها قلوب الخرشوف ، والفلفل الأحمر المشوي ، الحمص ، والخيار ، والكينوا ، وزيتون كالاماتا ، والطماطم المجففة بالشمس ، وجبن الفيتا ، والبصل الأحمر المفروم ، وأوراق الريحان ، و الخضار الورقية قم بتجميع الطبقات واغلق الجرة.
قبل التقديم تهز الجرة جيدا وتقلب في الطبق.
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