سلطة يونانية بصلصة الكينوا

تعلم كيفية تحضير السلطة اليونانية بصلصة الكينوا بمكونات طازجة و شهية.

المكونات:

1 (15 أونصة) علبة: حمص وقلوب الخرشوف

1 (12 أونصة) علبة فلفل أحمر، مفروم

2 كوب من الكينوا المطبوخ (كسكس لؤلؤي أو معكرونة)

1 خيار، انجليزي مقطع مكعبات

½ كوب شرائح كالاماتا شرائح والبصل الأحمر المفروم

¼ كوب من الطماطم المجففة المعبأة في جرة الزيت ، مصفى

1 كوب من جبنة الفيتا المتفتت

½ كوب من أوراق الريحان المفرومة

6 أكواب سبانخ ، جرجير أو خضار مشكلة

الصلصة:

½ كوب زيت زيتون

2 ملعقة طعام: عصير ليمون وعسل وخردل ديجون

3 حص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة من التوابل الجافة

1 ملعقة صغيرة ملح + ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة:

في جرة زجاجية صغيرة، توضع جميع مكونات الصلصة تغلق باحكام وتهز جيداً.

بناء الجرار: ضعي قدرًا كبيرًا من الصلصة في جرة كبيرة، يليها قلوب الخرشوف ، والفلفل الأحمر المشوي ، الحمص ، والخيار ، والكينوا ، وزيتون كالاماتا ، والطماطم المجففة بالشمس ، وجبن الفيتا ، والبصل الأحمر المفروم ، وأوراق الريحان ، و الخضار الورقية قم بتجميع الطبقات واغلق الجرة.

قبل التقديم تهز الجرة جيدا وتقلب في الطبق.