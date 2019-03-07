طريقة سلق البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة من الخضراوات الغنيّة بفيتامين ب 6
تعتبر البطاطا الحلوة من الخضراوات الغنيّة بفيتامين ب 6 الّذي يساعد الجسم على التخلّص من المواد السّامة ويقي القلب من التجلّطات.
البطاطا الحلوة مصدر مهم لفيتامين سي الضّروري لمناعة الجّسم ويحتوي أيضاً على الفيتامين د والحديد والمغنيسيوم، وفيما يلي طريقة سلق البطاطا الحلوة:
مقادير سلق البطاطا الحلوة:
- كيلو من البطاطا حلوة.
- ماء.
طريقة سلق البطاطا الحلوة:
- أولاً، نغسل حبّات البطاطا بالفرشاة جيداً لاحتواء البطاطا الحلوة على الكثير من التراب.
- ثم نقوم بوضع قدراً على النار، ونضع به حبّات البطاطا، ونغمره بالماء، ونغطّيه ونتركه على النار حتى تنضج حبات البطاطا.
- ثم نصفّي البطاطا من الماء ونتركها حتى تبرد.
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