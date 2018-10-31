فوائد البطاطا الحلوة الرائعة لتتألقي جمالاً في الشتاء

تناول البطاطا الحلوة في الشتاء خياراً رائعا من أجل صحة الشعر وتغذيته

تحلو الجلسات الشتوية قرب الموقد بإجتماع العائلة حول البطاطا الحلوة المشوية، فهذه الفاكهة الشتوية اللذيذة (البعض يدرجها ضمن الخضار) تشبه بمذاقها طعم الكستناء، وتحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتفيد كثيراً للرشاقة.

فهل تعرفون فوائد هذه الثمرة الشهية على جمالكن؟ إليكم أبرزها:

- تعد البطاطا الحلوة غنية بمادة البيتاكاروتين beta-carotene الضرورية لإنتاج فيتامين أ (A) في الجسم. ويقوم هذا الفيتامين بإصلاح تلف خلايا البشرة الناجم عن أشعة الشمس الغير بنفسجية، أو التقدم في السن. كما أنه يعمل على زيادة سماكة البشرة، الأمر الذي يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة عليها. والنتيجة، هي الحصول على بشرة أكثر صحة، و نضارة وشباباً.

- تتواجد في ثمرة البطاطا الحلوة كمية مهمة من الفيتامين C "سي" والذي يحفّز إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي يعمل على شد بشرة الوجه ويحسن إشراقة الوجه، مما يظهرك أصغر بسنوات.

- يُعد تناول البطاطا الحلوة في موسم الشتاء خياراً رائعا من أجل صحة الشعر وتغذيته، وتوفر حبة متوسطة منها حاجة شعرك من فيتامين أ لتقويته والحفاظ على لمعانه.

بعد كل هذه الفوائد الرائعة، ما رأيك بإستغلال موسم البطاطا الحلوة لتغذي جمالك بالفيتامينات وتتألقي جمالاً في فصل الشتاء؟.

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