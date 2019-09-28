سلمون مشوي بالبرتقال

السلمون غني بالأوميجا 3 وقليل بالدهون السيئة، كما انه سهل الاعداد والطبخ.

المقادير:

4 شرائح سلمون كبيرة منزوعة الجلد. مغسولة مجففة

2 ثمرة برتقال مقطعتان حلقات

ملح وفلفل أسود

زيت نباتي

أوراق من النعناع والريحان

باقة من الكزبرة

الطريقة:

تسخن الشواية على درجة حرارة متوسطة وتدهن بقليل من الزيت.

توضع حلقات البرتقال المقطعة على الشواية الساخنة.

يرش على شرائح السلمون قليل من الكزبرة المفرية والملح والفلفل.

ترص شرائح السلمون فوق شرائح البرتقال على الشواية، وتترك من 20 إلى 30 دقيقة حتى تمام النضج مع مراعاة تقليب شرائح السلمون على الوجهين حتى تحمر.

تقدم شرائح السلمون والبرتقال في طبق للتقديم وتزين بأوراق النعناع والريحان وباقي الكزبرة المفرومة.