سلمون مشوي بصوص الليمون

يعد السلمون من أشهي الأطباق الصحية وهو مكون أساسي لإنقاص الوزن والحصول على الرشاقة والحيوية لاحتوائها على الأوميجا 3.

المقادير:

4 قطع سمك سلمون فيليه

2 حبة ليمون شرائح

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

رشة ملح وفلفل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف مطحون

½ حبة فلفل حار مفروم ناعم (حسب الرغبة)

أوراق جرجير

الطريقة:

في وعاء للتتبيل ضعي عصير الليمون مع زيت الزيتون والزعتر ثم تضاف شرائح السلمون وتقلب في التتبيلة.

تغطى شرائح السلمون وتحفظ بالبراد لمدة 1/2 ساعة.

ترص القطع المتبلة في ورق الالمنيوم ثم توضع في صينية الفرن. ثم يخبز لمدة 10 دقائق في فرن ساخن على 180 مئوية.

اوقدي الشواية وانزعي الفويل واتركي الصينية دقيقتين حتى تتحمر.

رصي قطع السلمون على فرشة من أوراق الخس وزيني بصوص السمك وحلقات الليمون وأوراق الجرجير.

قدمي السلمون بتتبيلة الليمون مع السلطة الخضراء والأرز الكامل.