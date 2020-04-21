سلمون مشوي مع البطاطا

تعلمي طريقة طبخ سمكة السلمون المشوية مع البطاطا والخضار

المكونات:

2 كيلو جرام سمك سلمون

¼ كوب زيت نباتي

1/3 كوب سكر بني

1/3 كوب صويا صوص

1/3 كوب ماء

ملح وفلفل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

3 حص ثوم مهروس

1 كيلو جرام بطاطا صغيرة مسلوقة

هليون للزينة

الطريقة:

يقطع السلمون الى شرائح سميكة ثم توضع في وعاء عميق تتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون والخل وتقلب حتى تتشرب الخل والليمون.

في وعاء آخر يوضع الثوم والصويا والسكر البني وباقي البهارات ويقلب.

يوضع الخليط فوق السلمون ويقلب برفق ويحفظ في البراد لمدة ساعتين، بعد تغليف الوعاء بكيس نايلون.

ترص قطع السلمون الشهية في صينية فرن برفق وضعي فوقها الصوص وحول السمك وزعي البطاطس المسلوقة.

تخبز في فرن ساخن على 180 درجة مئوية حتى يحمر السلمون، ثم ضعيه تحت الشواية في الفرن لمدة دقائق مع الملاحظة حتى لا يحترق، ويأخذ لون الشواء.

قدمي شرائح السلمون الشهية مع أوراق الخس والكرنب وقطع البرتقال مع الأرز الأصفر.