لماذا لا تصعد النساء سلم الترقية في الشركات مثل الرجال؟

لطالما كان هذا الموضوع محل جدل كبير: كيف يسيطر الرجال على الإدارة العليا في عالم الشركات ولماذا تحصل النساء على أجر أقل من نظرائهم الذكور. سواء كنت توافق أم لا ، فقد شهد معظمنا حالات عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل. ولذلك فقد نظرت دراسة حديثة حول هذا الموضوع من زاوية مختلفة وحاولت فهم السبب الجذري للمشكلة. وهنا بعض من نتائجها الثاقبة.

هذه الدراسة ، التي قامت بها هارفارد بيزنس ريفيو ، هي خبرة تكنولوجية. أعطى الباحثون "شارات قياس اجتماعي" إلى 100 موظف من شركة MNC. . بدا هذه الشارات مشابهة لشارات التعريف الخاصة بهم وارتدى المشاركون هذه الشارات يوميا في المكتب لمدة ستة أشهر.

ساعدت هذه الشارات في تتبع سلوك الموظف في مكان العمل كما تم تجهيزها بأجهزة استشعار الحركة. ومن ثم ، جمعت الشارات بيانات من كان يتحدث إلى من ، وما هي النغمة ، وحتى المكان. ومع ذلك ، لم يتم تسجيل محتوى المحادثات للحفاظ على خصوصية المشاركين.

وبصرف النظر عن جمع البيانات من خلال الشارات ، قام الباحثون أيضًا بتحليل اتصالات البريد الإلكتروني وبيانات جدول الاجتماعات لمئات الموظفين لمدة أربعة أشهر.

ومن المثير للاهتمام أن البحث كان لديه بضعة فرضيات (افتراضات) حول سبب عدم تمثيل النساء على قدم المساواة في السلم الوظيفي للشركات. وجاء في الدراسة: "ربما كان لدى النساء عدد أقل من المرشدين ، أو أقل وقتًا مع المديرين ، أو لم يكن نشيطات في التحدث إلى القيادة العليا".

ومع ذلك ، ثبت أن الفرضيات خاطئة عندما حلل الباحثون البيانات وخلصوا إلى أنه "لا يوجد فرق ملحوظ" في سلوك كل من الجنسين. في الواقع ، كان للزملاء من الذكور والإناث أنماط عمل مماثلة وسجلوا بالتساوي أثناء تقييم الأداء.

ولكن اذا كانت النساء تتوافق مع الرجال في كل مهمة تقريبًا ، فلماذا لا يتسلقن السلم الوظيفي في الشركات بالسرعة التي يتساوى بها الرجال؟ هذه الدراسة وجدت الإجابة! اعتبر الباحثون أن هذا الخلل في التوازن بين الجنسين قد نتج عن الطريقة التي عالج بها زملائهم أعمالهم ورؤوا أفعالهم ، بدلاً من كيفية أدائهم في مكان العمل. "عدم المساواة بين الجنسين يرجع إلى التحيز ، وليس الاختلافات في السلوك" ، وفقا للدراسة.

كما تحدثت الدراسة عن مدى تأثير الضغوط الاجتماعية والمسؤوليات الأسرية (بما في ذلك إدارة الأعمال المنزلية وتربية الطفل) على تطور المرأة الوظيفي. أثبت هذا البحث ، إلى جانب العديد من الأبحاث الأخرى التي أجريت في الماضي ، أن هناك الكثير مما ينبغي عمله لمكافحة التحيز ضد المرأة في المجال المهني ، وما زالت العديد من النساء يكافحن من أجل تحقيق ما يستحقنه فعلاً.