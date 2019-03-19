تجنبي هذه السلوكيات على السوشيال ميديا لأنها تتسبب في إزعاج الرجال

إفراطك في التواصل مع الرجال على وسائل التواصل يشعرهم بالإزعاج

أصبحت السوشيال ميديا شيئًا أساسيًا في حياتنا، ولذلك يجب أن تحرصي على استخدامها بالطريقة الصحيحة خصوصًا في التعامل مع الرجال أو عندما تنوين الارتباط لأن هناك العديد من السلوكيات تتسبب في شعور الرجل بالانزعاج.

ويقدم موقع yourtango العديد من السلوكيات التي تقومين بها على وسائل التواصل الاجتماعي وتتسبب في إزعاج الرجال:

الإفراط في التواصل

إفراطك في التواصل مع الرجال على وسائل التواصل الاجتماعي يشعرهم بالإزعاج الشديد فلابد أن يحصل على مساحته الشخصية.

نشر المعتقدات السياسية

تحرص بعض السيدات على مشاركة أرائهن السياسية مما يصيب الرجال بالخوف ومن الممكن أن يتسبب بالمشاكل نتيجة الإختلاف في الأراء.

تجاوز حدود الخصوصية

حاولي دراسة تاريخ الشخص ومعلوماته الشخصية الموجودة على حسابه الشخصي واحرصي على عدم التدخل في خصوصياته لأن هذا يتسبب في إزعاجه بشكل كبير.

مشاركة المعلومات الرومانسية

مشاركة معلوماتك الرومانسية قد يبدو أمرًا مثيرًا ولكن إذا كان الطرف الآخر يهتم بالخصوصية فإن هذا الأمر سيقلقه كثيرًا ويتسبب في إزعاجه.

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