سلوكيات للمرأة لا تجذب الرجال.. احذريها!

عندما يتعلق الأمر بالجاذبية، تختلف معه الآراء من حيث الأشخاص، إذ يمكن للرجال والنساء في بعض الأحيان القيام بأشياء سخيفة لجذب شركائهم المحتملين.
لكن عليك أن تفهم أن النية الحسنة لا تعني أن تكون دائمًا جيدًا. تمامًا مثل الرجال الذين يميلون إلى فعل الأشياء معتقدين أنها تجعلهم يبدون جذابين، وهو الشيء الذي لا يصب لصالحهم دوماً، وترتكب النساء أخطاء أيضًا.
وفي هذا التقرير دعونا نلقي نظرة على بعض السلوكيات التي تقوم بها النساء، لكنها لا تجذب الرجل:
القلق بشأن المظهر الخارجي
لا شك أن الرجل سيهتم بمظهر شريكته الخارجي، خاصة في حال اللقاء الأول أو اللقاءات الغرامية الخاصة كالعشاء وما شابه. لكن إفراطك بالاهتمام بمظهرك الخارجي وتنسين واجباتك تجاه شريكك، هذا سيؤثر سلباً على علاقتك معه، وسيغتقد أنك فقط تهتمين بمظهرك متناسية أنه بحاجة لاهتمام منك.
تتصرفين وكأن لديك الكثير من الرجال المهتمين بك
تعمل المنافسة عادة على تحسين أداء الرجال. إذا كانوا يعرفون أن امرأة أحلامهم لديها شباب آخرون يتطلعون إليها، فعادة ما يبذلون جهدًا إضافيًا.
هذا التأثير هو ما تحب النساء الشعور به، لكنك تنسين حقيقة أن العديد من الرجال لديهم غرور هش للغاية وهذا يمكن أن يؤدي إلى سلوك ضار. إذا أخبرت رجلاً بصراحة أن لديك آخرين ينتظرون على عتبة داركم، فأنت إما ستؤذين غروره أو سيكون رد فعله مختلفاً.
التصرف كشخص يحبه
لا يحبذ الرجل في البدايات، إمرأة تحبه وتظهر وكأنها عمياء لا ترى سواه، فالرجال بطبعهم يحبون المغامرات في الوصول إلى فتاتهم المرجوّة. لذا لا تظهرين اهتمامك وحبك بشكل واضح وسريع، لأن هذا السلوك سيجعلك وحيدة بعد أيام.
Via SyndiGate.info
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