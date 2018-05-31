سمبوسك باللحم المفروم

لا تكتمل مائدة الافطار دون طبق السمبوسك الشهي، اليوم سنتعلم طريقة تحضيره باللحم المفروم والجزر ...

المقادير:

علبة ورق السمبوسك الجاهز

500 غ لحم مفروم

1 جزرة مبشورة

1 بصلة مفرومة

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة دقيق مذوبه في ¼ كوب ماء

زيت للقلي

الطريقة:

في مقلاة يوضع زيت الزيتون ثم يقلّى البصل حتى يصفر لونه ثم يضاف اللحم المفروم ويقلّب جيداً.

يضاف الجزر ويترك اللحم على النار حتى ينضج.

يضاف الملح والفلفل.

تلف أوراق السمبوسك وتحشى بالحشوة حسب الطريقة المعتادة.

تقلى في الزيت وتقدم .