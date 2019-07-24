سمك القد المخبوز مع الليمون والثوم

أفضل وصفة سمك يمكنك تحضيرها في المنزل على الطريقة اليونانية مع بعض التوابل ومزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون والكثير من الثوم.

المكونات:

شرائح فيليه سمك القد (4-6 قطع)

5 حص ثوم ، مقشرة ومفرومة

ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم

مزيج عصير الليمون

5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

5 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

الطبقة العلوية:

1/3 كوب دقيق متعدد الأغراض

1 ملعقة صغيرة كزبرة

¾ ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

¾ ملعقة صغيرة كمون مطحون

¾ ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 400 فهرنهايت

يمزج عصير الليمون وزيت الزيتون والزبدة المذابة في وعاء. ويوضع جانبا

في وعاء آخر، يخلط الدقيق والتوابل والملح والفلفل. ويوضع قرب مزيج عصير الليمون.

يجفف سمك الفيليه. يغمس السمك في مزيج عصير الليمون ثم في مزيج خليط الدقيق. مع التخلص من الطحين الزائد.

قم بتسخين ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة مصنوعة من الحديد المسبوك على نار متوسطة الحرارة (راقب الزيت للتأكد من انه لا يدخن). يُضاف السمك ويُحمر على كل جانب لإعطائه بعض اللون ، لكن لا تُطبخه بالكامل (بضع دقائق تقريبًا على كل جانب) ثم يرفع عن النار.

يضاف الى مزيج عصير الليمون المتبقي ، الثوم المفروم ويُمزج جيدا. يرش على جميع أنحاء شرائح السمك.

يخبز في الفرن المسخن لمدة 10 دقائق، يرفع عن النار ويرش بالبقدونس المفروم.