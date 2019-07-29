سموثي الكرز للتخلص من آلام المفاصل

هل عانيت من هذا الإحساس غير المرغوب فيه حيث بدأت مفاصلك تؤلمك دون مقدمات. قد يكون السبب بعض التمرينات المكثفة أو الضغط على المفاصل، قم بزيارة الطبيب لمعرفة السبب ولحين ذلك يمكنك استخدام هذا السموثي اللذيذ لتخفيف الألم والانتعاش في فصل الصيف.

وصفة عصير الكرز - اللوز:

المكونات:

1 كوب زبادي

½ كوب الكرز

½ كوب عصير الكرز اللاذع

2 ملعقة كبيرة من زبدة اللوز

1-2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكولاجين (اختياري)

طريقة الصنع: ضع كل المكونات في الخلاط وامزجه حتى يصبح متجانسا.

فوائد السموثي:

هذا المشروب له العديد من الفوائد الصحية أهمها انه يحد من آلام المفاصل. عصير الكرز اللاذع يوفر الراحة من التشنج العضلي بعد التمرين عن طريق تقليل الالتهاب ، بينما تساعد زبدة اللوز واللبن على استرخاء العضلات المشدودة.

مسحوق الكولاجين المضاف الى العصير مليء بالأحماض الأمينية التي تبني أنسجة العظام والمفاصل. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل آلام الركبة المرتبطة بهشاشة العظام.

لذلك ، إذا كنت تعاني من آلام المفاصل أو ترغب فقط في الحصول على شيء صحي ونظيف ، فإن Cherry-Almond Smoothie يعد خيارًا ممتازًا لبدء يومك. فهو يعزز عملية الأيض ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول من الزمن.