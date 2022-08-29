سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة هل أنتِ فتاة أو سيدة تحبين المغامرات وتبحثين عن مستويات عالية من الأدرينالين أو رحلات عبر الجبال والبحيرات الخلابة، اذن فسويسرا هي أفضل وجهة لك. لماذا؟ مع سلاسل الجبال المهيبة في جبال الألب السويسرية، ومسارات المشي التي لا تعد ولا تحصى ، ومجموعة كبيرة من المسطحات المائية التي تشمل بعض من أكثر البحيرات ذات المناظر الخلابة في العالم ومجموعة من أنشطة المغامرات المثيرة المليئة بالإثارة ، من المؤكد أن سويسرا هي وجهتك القادمة!

شهدت سويسرا في العامين الماضيين شعبية كبيرة بين النساء حيث تتوفر المناطق الخاصة بالاستجمام والهواء الطلق، والتجارب الممتعة التي تستمر لبضع ساعات أو حتى أيام قليلة، اعتمادًا على ما تبحث عنه. ليس ذلك فحسب ، بل يمكنك العثور على مجموعة من الأنشطة المنسقة والمخططة بعناية والتي لا تقتصر على موسم واحد فقط ، بل تجعلك مشغولاً طوال العام بأكمله!

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

أفضل الأنشطة التي تجعل سويسرا وجهة مناسبة للنساء:

القفز بالمظلة في إنترلاكن

هل تريدين تجربة شيء مثير؟ قومي بتجربة الغوص الجوي أو القفز بالمظلة من طائرة هليكوبتر! تبدأ التجربة برحلة طيران مدتها 10 دقائق في طائرة هليكوبتر. عند الوصول إلى 14000 قدم ، يمكنك أنت ومدربك القفز بالمظلة في سقوط حر حتى تفتح مظلتك على ارتفاع 5500 قدم ، ثم تطفو بهدوء فوق إنترلاكن الرائعة وتنغمس في المنظر الجوي الجميل للمناظر الطبيعية الخلابة.

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

تسلق الجبال

سويسرا هي موطن القمم التي تتراوح ما بين 48 - 4000 متر في العالم! والجبال السويسرية متاحة لجميع النساء ، من جميع الثقافات ومن أي عمر ومن اي مستوى من اللياقة البدنية ، وهذا ما سيجعل التحدي يبدو متنوعاً ومناسباً للجميع النساء.

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

القفز بالمظلات في زيرمات

القفز بالمظلات فوق زيرمات - ماترهورن المحاطة بـ 38 قمة جبلية على امتداد 4000 متر بواسطة طائرة شراعية! ماذا بعد؟ يمكنك الحصول على نظرة حصرية من الأعلى لسويسرا شبيهة بتلك المطبوعة على البطاقات البريدية!

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

ذروة المشي على ارتفاع 3000 متر

يعد جبل Glacier 3000 موطناً للجسر المعلق الوحيد في العالم الذي يربط بين قمتين جبليتين ، وتضمن هذه الوجهة الشهيرة تساقط الثلوج على مدار العام بالإضافة إلى الإطلالات الرائعة على جبال الألب في بيرنيز ومونت بلانك. امشي عبر الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 107 أمتار وارتفاعه 3000 متر للحصول على منظر خلاب.

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

المشي المعلق في إنجيلبيرج تيتليس

يرتفع هذا الجسر الخلاب ، المعلق من الكابلات الفولاذية ، 3041 مترًا فوق مستوى سطح البحر. هذا الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 500 متر وعرضه متر واحد وطوله أكثر من 100 متر من TITLIS Cliff Walk ليس لضعاف القلوب. بمجرد الانتهاء من المشي مع سلامة كل أعصابك ، يمكنك القول بكل ثقة بأنك عبرت أعلى جسر معلق في أوروبا!

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

التحليق ب طائرة شراعية في جريندلفالد

حلقي عبر سلسلة الجبال في هذه الطائرة الشراعية من الدرجة الأولى التي تشبه النسر الذهبي العظيم ، حيث تستمتعين بالمناظر بسرعات تصل إلى 83 كم / ساعة. هذا النشاط هو أفضل طريقة لاختبار درجة الأدرينالين لديك.

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

تلفريك TITLIS ROTAIR

استمتعي بركوب أول تلفريك دوار في العالم. يتم الوصول إلى هذه القمة الرائعة بواسطة TITLIS ROTAIR - أول تلفريك دوار في العالم. يمكن للمتزلجين والمتزلجين على حد سواء الاستمتاع بهذه المناظر عبر نظام الجندولا المترابط الذي يربط قرية Engelberg بجبل Titlis عبر ثلاثة عربات تلفريك.

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

السقوط الحر (كانيون سوينغ) في جريندلوالد

جربي السقوط الحر 90 مترًا ثم تأرجحي بين الواجهات الصخرية الشاهقة بسرعة 120 كم / ساعة في الهوة المذهلة لمضيق جريندلوالد الجليدي.

سويسرا الوجهة الأكثر جذباً للنساء الباحثات عن المغامرة

ركوب القارب النفاث في إنترلاكن

استمتعي بركوب قارب نفاث فريد ومثير على بحيرة برينز الجميلة. القارب النفاث هو قارب فائق السرعة يمكنه التوقف أو الدوران فجأة بزاوية 360 درجة مما سيجعلها تجربة فريدة ومثيرة!

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