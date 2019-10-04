سيدتي إليك 4 فوائد للبابونج للمهبل تعرّف عليها

فوائد البابونج للمهبل قد لا تكونين على معرفة بها، فهو يساعد في علاج الالتهابات ويستعمل كغسول مطهّر، ويملك العديد من الفوائد الأخرى، تعرّفي إليها مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، في الموضوع الآتي:

فوائد البابونج للمهبل:

يحارب الالتهابات

إنّ شرب شاي البابونج له فوائد عظيمة في معالجة التهابات المنطقة التناسلية.

غسول مطهّر

تبين أنّ للبابونج دورًا فعالًا في محاربة التهابات المهبل وتطهيره، إذا استُخدم كغسول، لذلك يمكنكِ أن تستفيدي من منافعه المتعددة باستعماله خارجيًّا.

علاج للإفرازات

يساعد البابونج في علاج الإفرازات المهبلية البيضاء.

دور وقائي

يحافظ البابونج على صحة المهبل فيؤمّن الوقاية من أمراض شتى متصلة بالمنطقة التناسلية.

نصيحة اختصاصية: ضعي ملعقة من البابونج الجاف في كوب من الماء المغلي، وتناولي هذا الشاي بشكل مستمر للوقاية ومكافحة معظم مشاكل المهبل.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

أصناف المأكولات التي تساهم في محاربة سرطان الثدي (صور)

بدقة تبلغ 83%.. ابتكار اختبار دم يتنبأ بوفاة الإنسان قبل 16 عاماً