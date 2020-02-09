سيلينا غوميز تطلق علامتها التجارية الخاصة بالمكياج

يبدو ان المغنية الامريكية سيلينا غوميز ستنطلق قريباً في عالم التجميل من خلال إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بها. منذ بداية حياتها المهنية ، ركزت غوميز على أهمية تبني شخصية مستقلة، وتأمل في مواصلة هذه الرسالة مع إطلاق علامتها التجارية الجديدة الجمال ، Rare Beauty .

في مقطع فيديو على انستغرام الأسبوع الماضي ، أثناء الإعلان عن المشروع القادم ، ظهرت غوميز وهي تضع أنواع مختلفة من أحمر الشفاه وظلال العيون وأحمر الخدود ، فضلاً عن استخدام الإسفنج لفرد المكياج.

وقال غوميز في المقطع "أن تكون نادرًا يعني شعورا اكثر راحة مع نفسك. لقد توقفت عن محاولة أن أكون مثاليًا. أريد فقط أن أكون أنا".

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول العديد من النجوم الى عالم مستحضرات الجمال ، بما في ذلك كيشا ، ليدي غاغا ، ريهانا ، ميلي بوبي براون ، تريسي إليس روس ، تاراجي بي هينسون ، ميراندا كير ، فيكتوريا بيكهام وجيسيكا ألبا.

تعاونت غوميز سابقًا مع عطور Givaudan لاطلاق Selena Gomez Eau de Parfum عام 2012 وأصدرت Vivamore عام 2013.