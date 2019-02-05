شاي البابونج ...لعلاج الصداع

يحدث الصداع لأسباب غير محددة ويعتبر أقل ضررًا من الصداع النصفي وقد يحدث بشكل متكرر خلال وقت محدد من اليوم ويمكن علاج الصداع من خلال تغيير بعض العادات ومحاولة الاسترخاء أو من خلال تناول بعض الأدوية. وتعرفي على طرق علاج الصداع باستخدام شاي البايونج.

ويعتبر شاي البابونج هو واحد من النبات الممتازة التي تعرف بخصائصها العلاجية العديدة وبمزاياها الطبية المتنوعة وبفعاليتها في تعزيز الشعور بالاسترخاء. ولتحقيق أقسى استفادة نحن ندعوك لاستعمال زهور البابونج الطازج ضمن هذه الوصفة.

المكونات:

كوب واحد من الماء (250 مل).

ملعقة كبيرة من أزهار البابونج (10 جم).

الطريقة:

قومي بتسخين الماء وعندما يصل إلى درجة الغليان نقوم بإضافة زهور البابونج الطازجة ونطفئ الحرارة ثم نقوم بتغطية المشروب ونتركه لمدة 10 دقائق قبل أن نقوم بشربه، ثم نستهلك ساخنًا لننعم بفوائده العديدة.

يمكن أيضًا الاستفادة من هذه الوصفة عبر الاستعمال الخارجي من خلال إضافة البعض من مكعبات الثلج ومن ثم استخدام قطعة قماش نظيفة لنقع السائل وتطبيقه على الجفون لمدة 20 دقيقة مع تكرار العملية مرة أخرى بعد مرور 20 دقيقة أخرى.