شاي البقدونس لتهدئة حرقة البول

شاي البقدونس هو منشط طبيعي مضادة للالتهابات

بفضل تأثيرها القلوي، يساعد البقدونس في القضاء على البكتيريا وتخفف من التهيج في المجرى البولي، هذه الأعراض المزعجة تحدث عادة بسبب التهاب أو عدوى وذلك شائع جدًا بين النساء، بسبب النمو المفرط للبكتيريا في الجهاز المناعي. قد يصبح هذا المرض مزمن وتتفاقم المشكلة لذلك يجب معالجته.

شاي البقدونس

المكونات:

كوب ماء

ملعقة من البقدونس

شاي البقدونس هو منشط طبيعي مضادة للالتهابات يساعد في السيطرة على التهاب المثانة والألم. كل ما عليك القيام به هو مزج البقدونس مع الماء المغلي لمدة 10 دقائق. أما بالنسبة لطريقة الاستهلاك فعليك تناول هذا الشاي 2-3 مرات في اليوم للتخفيف من الحرقة.

بالإضافة الى البقدونس يمكنك تجربة خليط بيكربونات الصودا:

المكونات:

¼ ملعقة من بيكربونات الصودا

½ كوب ماء

بفضل تأثيره القلوي سيساعدك بيكربونات الصودا في القضاء على البكتيريا والخمائر التي تتراكم في المسالك البولية والمثانة، استهلاك هذا المكون بمقادير معتدلة سيخفف من تهيج المجرى البولي.

كل ماعليك القيام به هو مزج الصودا مع الماء الدافئ ثم اشربي هذا العلاج مرتين في اليوم.