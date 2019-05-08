شاي الزعتر لعلاج البلغم عند الأطفال 

تحتوي أوراق النعناع العطرية المميزة وأوراق الزعتر الأخضر على الخصائص والمواد المضادة للإلتهاب، والبكتيريا، والمطهرة للجهاز التنفسي من البلغم والمخاط. إنهما يخففان ألم الإلتهاب ويخلصان طفاكِ من الكحة والسعال.

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من الزعتر

ملعقتان صغيرتان من أوراق النعناع

كوب ماء مغلي

ملعقة من العسل

الطريقة:

امزجي ملعقتان صغيرتان من الزعتر، وملعقتان صغيرتان من أوراق النعناع في كوب من الماء المغلي.

اتركي المشروب قليلًا، ثم بعد ذلك أضيفي ملعقة من العسل وصفي الخليط

قدميه لطفلكِ مرتان يوميًا.