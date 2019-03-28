شاي الكرك بالزعفران

شاي كرك بالزعفران الهندي هو عبارة عن شاي أسود مع الحليب والسكر والمنكهات مثل الهيل والزعفران ويمكن استخدام الحليب المبخّر أو السائل أو الحليب المكثف المحلّى حسب الذوق وتحضيره سهل وسريع .

المقادير:

2 ملعقة كبيرة شاي أسود

1 كوب حليب

1 ½ كوب ماء

½ ملعقة صغيرة هيل مطحون

½ ملعقة صغيرة زعفران

سكر حسب الذوق

الطريقة :

نضع الماء على نار عالية مع الشاي والسكر ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق .

نضيف الزعفران والهيل والقرنفل ونحرك جيداً .

نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك حتى يأخذ شاي الكرك لونه البني الأصلي وبذلك يصبح جاهزاً حيث يسكب في أكواب التقديم ويقدم .