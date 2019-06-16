شاي المريمية للتخسيس

شاي المريمية يعتبر من أفضل أنواع الشاي التي تساعد على التخسيس في وقت قياسي حيث يحتوي شاي المريمية على مركبات الفلافونويد ومادة البوليفينول التي تحُول دون تكوّن الشحم وتشكّل الخلايا الدهنيّة الجديدة. إنه مدر للبول ويمنع من احتباس السوائل التي تزيد من الوزن.

المكونات

ملعقة صغيرة من أوراق المريمية

كوب ماء

الطريقة :

1- إغلي أوراق المريمية في كوب من الماء.

2- غطي الكوب 10 دقائق ثم اشربيه.

