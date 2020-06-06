شاي صحي لزيادة إنتاج حليب الثدي

تعد الرضاعة الطريقة الوحيدة لحديثي الولادة للحصول على التغذية المطلوبة من الأم. هذا هو السبب في أن الأم الجديدة بحاجة دائمًا للعناية بنظامها الغذائي. على الرغم من أن الحليب الاصطناعي متوفر الآن بسهولة في السوق ، إلا أن الأطباء لا زالوا يُنصح بالتركيز على حليب الأم لمدة ستة أشهر على الأقل.

إذا كانت الأم الجديدة لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الحليب للطفل ، فقد تضطر الى إطعام طفلها الحليب الاصطناعي. ولكن هناك طرق أخرى يمكن أن تساعد الأم على زيادة إنتاج حليب الثدي.

هناك العديد من مكونات المطبخ التي يمكن أن تساعد الأم المرضعة في إنتاج المزيد من الحليب للطفل. إذا كنت أيضًا أمًا جديدة وترغب في زيادة إنتاج الحليب ، فإليك هذه الوصفة الرائعة لصنع شاي الرضاعة الذي يمكن أن يفعل العجائب وهو آمن تمامًا.

شاي الرضاعة:

يتم صنع شاي الرضاعة بعد خلط العديد من الأعشاب. يساعد الشاي في زيادة إنتاج حليب الأم.

المكونات المطلوبة لصنع حليب الأم :

ربع كوب من بذور الحلبة

½ كوب من نبات القراص الجاف

½ كوب من أوراق التوت الأحمر الجافة

ربع كوب من بذور الشمر

½ كوب لويزة الليمون

كيف تصنعي الشاي:

خذ جميع المكونات المذكورة أعلاه واطحنها معًا في مسحوق ناعم. احتفظ بهذا الخليط في وعاء محكم الغلق.

الآن لتحضير كوب واحد من هذا الشاي ، اخلطي ملعقة صغيرة من هذا المسحوق في كوب ونصف من الماء. يترك ليغلي لمدة خمس دقائق. الآن صب الشاي في كوب وتناوله بعد أن يبرد.

من المهم جدًا أن يحصل الطفل حديث الولادة على حليب أمه على الأقل في الأشهر الستة الأولى. لا تواجه معظم الأمهات الكثير من الصعوبات ، لكن البعض الآخر يواجهها. جرب شاي حليب الرضاعة هذا قبل الوصول إلى أي نوع من الأقراص.