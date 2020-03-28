شبس الفاصوليا الخضراء المقرمشة

شبس الخضار المقرمش، وجبة خفيفة من الفاصولياء الشهية المغذية والطازجة.

المكونات:

1 رطل من الفاصوليا الخضراء

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة من صلصة الرانش منخفضة الكربوهيدرات ، صلصة الهالبينو أو المايونيز

1 كوب دقيق اللوز

½ ملعقة صغيرة ملح ثوم

½ ملعقة صغيرة فلفل

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

½ كوب جبن بارميزان

الطريقة:

يجهز الفرن إلى 400 درجة حرارية.

تحضر صينية بورق خبز أو سيليكون أو ترش جيدًا برذاذ الطهي.

في الوعاء الأول، يمزج البيض مع صوص الرانش جيداً.

في الوعاء الثاني ، يخلط دقيق اللوز والتوابل والبارميزان جيداً.

تقلب الفاصوليا الخضراء في البيض ثم دقيق اللوز وتوضع في المقلاة.

ترش بالقليل من رذاذ الطهي حتى تصبح هشة عند الطبخ.

تخبز من 10-12 دقيقة أو حتى تصل الفاصوليا الخضراء إلى الهشاشة المطلوبة.