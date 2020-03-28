شبس الفاصوليا الخضراء المقرمشة

شبس الخضار المقرمش، وجبة خفيفة من الفاصولياء الشهية المغذية والطازجة.
المكونات:
1 رطل من الفاصوليا الخضراء
1 بيضة
1 ملعقة كبيرة من صلصة الرانش منخفضة الكربوهيدرات ، صلصة الهالبينو أو المايونيز
1 كوب دقيق اللوز
½ ملعقة صغيرة ملح ثوم
½ ملعقة صغيرة فلفل
½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
½ كوب جبن بارميزان
الطريقة:
يجهز الفرن إلى 400 درجة حرارية.
تحضر صينية بورق خبز أو سيليكون أو ترش جيدًا برذاذ الطهي.
في الوعاء الأول، يمزج البيض مع صوص الرانش جيداً.
في الوعاء الثاني ، يخلط دقيق اللوز والتوابل والبارميزان جيداً.
تقلب الفاصوليا الخضراء في البيض ثم دقيق اللوز وتوضع في المقلاة.
ترش بالقليل من رذاذ الطهي حتى تصبح هشة عند الطبخ.
تخبز من 10-12 دقيقة أو حتى تصل الفاصوليا الخضراء إلى الهشاشة المطلوبة.
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