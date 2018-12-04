طريقة صنع شجرة عيد الميلاد في البيت

شجرة عيد الميلاد

شجرةُ الميلاد هي تقليدٌ سنويٌ يتزامنُ مع أعيادِ الميلاد وهي شجرةٌ دائمةُ الخضرة من شجر السرو، ويَتم تَزيينها بإكسسوراتٍ مُضيئة يرمز كلّ منها لمعانٍ روحانيةٍ مختلفة، ويتم وضع الشجرة داخل المنزل مع يوم عيد الميلاد، ويرجع تاريخ هذه الشجرة إلى رواياتٍ عديدة، ومنها أنّها عادةٌ رومانيةٌ قام بها الرومان المسيحيون عند اعتناقهم للدّيانة المسيحية، ولعدم معرفتهم للتاريخ الصحيح لميلاد المسيح تمّ ربط الاحتفال بميلادِ المسيح مع احتفالهم بعيد الشمس الذي يُصادف الخامس والعشرين من كانون الأول (ديسمبر).

المواد والأدوات اللازمة:

ثلاثة عيدان خشبية بسمك 1 سم، والطول حسب الرغبة.

ورق جرائد.

مقص.

مشرط. خيطان.

سيلكون للصق.

علبة رش ألوان باللون الأخضر.

للتزيين:

كرات ملونة.

شرائط ستان ملونة.

نجمة تضيء على الكهرباء.

سلك الأضواء الكهربائية الصغيرة.

غزلان خشبية صغيرة الحجم.

طريقة الإعداد:

- نجمع العيدان الثلاثة إلى جانب بعضها ونربطها بالخيط ونثبتها جيداً لئلا تفلت.

- نفتح العيدان لتعطي شكل المخروط الفارغ ونوقفها على الأرض، ويجب أن تكون العيدان بنفس الطول حتى تقف بثباتٍ على الأرض.

- نأخذ الجرائد ونقص منها قطعة ونلفها على شكل مخروطٍ كبيرٍ ونضعه فوق العيدان ونلصقه بالسيلكون.

- نقص قطعاً أصغر من الجرائد لعمل مخاريط كثيرة لكن بحجمٍ أصغر من حجم المخروط الأول.

- نبدأ بإلصاق المخاريط على الشجرة بشكلٍ يوحي بالغصون والأوراق، فنلف العيدان ونلصق على كل الجهات على المخروط الكبير الذي غطى العيدان.

- بعد الانتهاء من كل الجهات والحصول على شكل شجرة.

- نأخذ علبة الرش ونضع الشجرة في مكانٍ خارج المنزل ونضع تحتها قطعة قماشٍ لا نحتاجها

- ثم نبدأ برش الشجرة من فوق إلى تحت، حتى تغطية الشجرة بالكامل باللون الأخضر، ونتركها خارجاً حتى تجف.

- بعد جفاف اللون، ندخل الشجرة ونبدأ بالزينة، حيث نضع النجمة على رأس الشجرة في البداية ونثبتها بالسيليكون اللاصق.

- نلف سلك الأضواء الكهربائية الصغيرة حول الشجرة ونثبت بالسيليكون.

- نزين بالكرات الملونة، حيث نربط كل واحدةٍ بخيطٍ ونلصق طرفه على الشجرة.

- نزين بالشرائط الملونة حيث يمكن لف الشرائط على الشجرة، أو نقص قطعاً صغيرة منها وربطها مثل الشبرة ثم إلصاقها على الشجرة وهذه الطريقة أجمل.

- نشبك سلك الأضواء الكهربائية الصغيرة بالكهرباء ونضغط زر التشغيل لتضيء الشجرة.

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