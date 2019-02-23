طبيب البوابة: علاجات طبيعية لمشكلة الشخير

مشكلة الشخير ليست مرضًا ولكنها تسبب الإزعاج للمحيطين والمقربين. وتكمن خطورتها في أنها تسبب لأصحابها ضيق في التنفس وعدم القدرة على التقاط النفس أثناء النوم. وفي كثير من الأحيان تسبب هذه المشكلة الإزعاج وقلة النوم للزوجين، كما تؤدي لمشكلات زوجية تعكر صفو الحياة. وإذا كنت تعاني من مشكلة الشخير فيمكنكِ علاجها والتخلص منها بعدة وصفات طبيعية من داخل منزلك:

النعناع. واحد من أبرز الوصفات الطبيعية الرائعة التي تعالج مشكلة الشخير بنسبة كبيرة.

يحتوي النعناع على مواد مضادة للالتهاب تعمل على تخفيف تورم الأغشية المخاطية في بطانة الأنف والحلق. وبالتالي تقلل من الإصابة بالشخير. أحضري القليل من زيت النعناع وأضيفيه إلى كوب من الماء الدافئ، واستخدميها في الغرغرة قبل النوم. أو يمكنك دهن بضع قطرات من زيت النعناع في الأجزاء السفلى من كل جانب من الأنف أيضًا قبل الخلود إلى النوم.

الحبهال. من أروع الوصفات الطبيعية الرائعة التي تلعب دورًا كبيرًا في علاج الشخير.

حيث تعتبر أعشاب الحبهان من المضادات الحيوية القوية لاحتقان الأنف والحلق. فهو يساعد بشكل كبير على فتح الممرات الأنفية المسدودة ومرور الهواء من خلالها مما يخفف كثيرًا من حدوث الشخير. يمكنكِ إضافة نصف ملعقة من الحبهان المطحون إلى كوب من الماء الدافئ، ثم تناوليه يوميًا قبل النوم بثلاثين دقيقة.

زيت الزيتون. يُعد من أبرز الوصفات الطبيعية الرائعة التي تقوم بمعالجة الشخير بنسبة كبيرة.

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهاب مما يساعد على تخفيف الالتهابات التي تتراكم داخل الأنف، والتي تتواجد على طول الممرات التنفسية. كمايعمل أيضًا على تقليل التورم بهذه الممرات مما يساعد على توفير ممر جيد لهواء التنفس. لذا تناولي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون المضاف إليه نصف ملعقة من العسل قبل النوم بنصف ساعة. أو يمكنكِ تسخين قطرات من زيت الزيتون ثم استنشاقه قبل النوم