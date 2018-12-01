ما أسباب الشد العضلي اثناء الحمل؟

هل تعانين من الشد العضلي؟ لا تقلقي تتعرض 50% من الحوامل للشد العضلي خاصة في منطقة الظهر والساقين، ويظهر بشكل مفاجئ في الساق أو أسفل الظهر. ويجب عليكِ إذا تكرر الشد العضلي أو ظهر احمرار في هذه المناطق، التوجه إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب. أسباب الشد العضلي:

قلة تناول السوائل.

نقص الفيتامينات، مثل الكالسيوم أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم.

زيادة وزن الحامل بشكل كبير.

نصائح مهمة لتقليل الشد العضلي:

تناولي الكثير من السوائل، وخاصة المياه، على الأقل 3 لترات مياه يوميًّا.

تناولي أكلات غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الحليب والزبادي لاحتوائها على الكالسيوم، والشمام والموز لأنهما غنيان بالبوتاسيوم، والبروكلي والسبانخ والجرجير لأنها غنية بالحديد.

تناولي المكملات الغذائية تحت إشراف طبيب، لتعويض جسمكِ عن الفيتامينات التي تنقصكِ.