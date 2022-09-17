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شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية
شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية

شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية كلنا سمعنا عن شرائح البطاطا المقلية أو البطاطس المقلية؟ ولكن ماذا عن شرائح الافوكادو المقلية؟ تعالوا نجربها معنا.

للحصول على أفضل شرائح أفوكادو مقلية ، يجب ان تبحث عن ثمرة أفوكادو ناضجة للتو. إذا لم يكن لديك مقلاة هوائية ، فلا داعي للقلق. يمكنك صنع شرائح الأفوكادو اللذيذة في فرن عادي أيضًا.

شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية

المكونات:

شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية

¼ كوب طحين لجميع الاستخدامات

2 بيض كبير

¾ كوب فتات خبز البانكو

3 ملاعق كبيرة  توابل الخبز

2 ملعقة كبيرة بذور السمسم الأسود و / أو الأبيض

حبتان كبيرتان من الأفوكادو الناضجة ، مقطعة إلى نصفين ، منزوعة النوى، مقشرة ومقطعة إلى شرائح سميكة "

بخاخ زيت الزيتون للطبخ

2 أوقية جبنة الكريمة

1 ملعقة كبيرة (أو أكثر) الماء

شرائح الليمون للتقديم

 شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية

الطريقة:

  1. يصب الدقيق في وعاء مسطح. في وعاء ضحل آخر ، اخفقي البيض حتى يمتزجوا. في وعاء ضحل ثالث ، اخلطي البانكو مع كل توابل الخبز وبذور السمسم. تغمس شرائح الأفوكادو في الدقيق ، وتخلص من أي فائض. تغمس في البيض ، ثم في خليط البانكو ، وتضغط برفق حتى تلتصق. تنقل إلى طبق.
  2. قم برش سلة المقلاة الهوائية برفق برذاذ الطهي. اعمل على دفعات ، رتب الأفوكادو في طبقة واحدة في سلة ، متباعدة حوالي 1/4 بوصة ، رشها برذاذ الطهي ، اطبخ على 350 درجة ، اقلبها في منتصف الطريق ورشها برذاذ الطهي ، حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا ، من 6 إلى 8 دقائق. نظف أي خبز في السلة بين الدفعات.
  3. في وعاء صغير مقاوم للحرارة ، ضع جبنة الميكروويف على حرارة عالية حتى تذوب وتصبح ناعمة ، حوالي 30 ثانية. قلّب في الماء مع إضافة المزيد إذا لزم الأمر للحصول على تناسق قابل للرذاذ.
  4. رش الأفوكادو مع جبنة الكريمة الذائبة. تقدم مع شرائح الليمون.

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