 شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية

يصب الدقيق في وعاء مسطح. في وعاء ضحل آخر ، اخفقي البيض حتى يمتزجوا. في وعاء ضحل ثالث ، اخلطي البانكو مع كل توابل الخبز وبذور السمسم. تغمس شرائح الأفوكادو في الدقيق ، وتخلص من أي فائض. تغمس في البيض ، ثم في خليط البانكو ، وتضغط برفق حتى تلتصق. تنقل إلى طبق

يصب الدقيق في وعاء مسطح. في وعاء ضحل آخر ، اخفقي البيض حتى يمتزجوا. في وعاء ضحل ثالث ، اخلطي البانكو مع كل توابل الخبز وبذور السمسم. تغمس شرائح الأفوكادو في الدقيق ، وتخلص من أي فائض. تغمس في البيض ، ثم في خليط البانكو ، وتضغط برفق حتى تلتصق. تنقل إلى طبق .

يصب الدقيق في وعاء مسطح. في وعاء ضحل آخر ، اخفقي البيض حتى يمتزجوا. في وعاء ضحل ثالث ، اخلطي البانكو مع كل توابل الخبز وبذور السمسم. تغمس شرائح الأفوكادو في الدقيق ، وتخلص من أي فائض. تغمس في البيض ، ثم في خليط البانكو ، وتضغط برفق حتى تلتصق. تنقل إلى طبق .

يصب الدقيق في وعاء مسطح. في وعاء ضحل آخر ، اخفقي البيض حتى يمتزجوا. في وعاء ضحل ثالث ، اخلطي البانكو مع كل توابل الخبز وبذور السمسم. تغمس شرائح الأفوكادو في الدقيق ، وتخلص من أي فائض. تغمس في البيض ، ثم في خليط البانكو ، وتضغط برفق حتى تلتصق. تنقل إلى طبق .

يصب الدقيق في وعاء مسطح. في وعاء ضحل آخر ، اخفقي البيض حتى يمتزجوا. في وعاء ضحل ثالث ، اخلطي البانكو مع كل توابل الخبز وبذور السمسم. تغمس شرائح الأفوكادو في الدقيق ، وتخلص من أي فائض. تغمس في البيض ، ثم في خليط البانكو ، وتضغط برفق حتى تلتصق. تنقل إلى طبق .