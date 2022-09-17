شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية كلنا سمعنا عن شرائح البطاطا المقلية أو البطاطس المقلية؟ ولكن ماذا عن شرائح الافوكادو المقلية؟ تعالوا نجربها معنا.
للحصول على أفضل شرائح أفوكادو مقلية ، يجب ان تبحث عن ثمرة أفوكادو ناضجة للتو. إذا لم يكن لديك مقلاة هوائية ، فلا داعي للقلق. يمكنك صنع شرائح الأفوكادو اللذيذة في فرن عادي أيضًا.
شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية
المكونات:
¼ كوب طحين لجميع الاستخدامات
2 بيض كبير
¾ كوب فتات خبز البانكو
3 ملاعق كبيرة توابل الخبز
2 ملعقة كبيرة بذور السمسم الأسود و / أو الأبيض
حبتان كبيرتان من الأفوكادو الناضجة ، مقطعة إلى نصفين ، منزوعة النوى، مقشرة ومقطعة إلى شرائح سميكة "
بخاخ زيت الزيتون للطبخ
2 أوقية جبنة الكريمة
1 ملعقة كبيرة (أو أكثر) الماء
شرائح الليمون للتقديم
شرائح الأفوكادو اللذيذة في المقلاة الكهربائية
الطريقة:
- يصب الدقيق في وعاء مسطح. في وعاء ضحل آخر ، اخفقي البيض حتى يمتزجوا. في وعاء ضحل ثالث ، اخلطي البانكو مع كل توابل الخبز وبذور السمسم. تغمس شرائح الأفوكادو في الدقيق ، وتخلص من أي فائض. تغمس في البيض ، ثم في خليط البانكو ، وتضغط برفق حتى تلتصق. تنقل إلى طبق.
- قم برش سلة المقلاة الهوائية برفق برذاذ الطهي. اعمل على دفعات ، رتب الأفوكادو في طبقة واحدة في سلة ، متباعدة حوالي 1/4 بوصة ، رشها برذاذ الطهي ، اطبخ على 350 درجة ، اقلبها في منتصف الطريق ورشها برذاذ الطهي ، حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا ، من 6 إلى 8 دقائق. نظف أي خبز في السلة بين الدفعات.
- في وعاء صغير مقاوم للحرارة ، ضع جبنة الميكروويف على حرارة عالية حتى تذوب وتصبح ناعمة ، حوالي 30 ثانية. قلّب في الماء مع إضافة المزيد إذا لزم الأمر للحصول على تناسق قابل للرذاذ.
- رش الأفوكادو مع جبنة الكريمة الذائبة. تقدم مع شرائح الليمون.
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