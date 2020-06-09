شرائح فيليه السمك المقلية

سمك الفيليه من الوجبات الشهية لعشاق ومحبي المأكولات البحرية. يمكنك تحضيرها في وقت قصير والاستمتاع بطعم رائع مع التوابل الشهية.

المقادير:

6- 8 شرائح سمك فيليه بلطي أو وقار

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة خل

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكل

للقلي:

2 بيضة

بقسماط ناعم

1/4 كوب حليب

زيت ذرة أو عباد الشمس

الطريقة:

في وعاء عميق ضعي مقادير التتبيلة وقلبيها بشوكة ثم اغمسي شرائح الفيليه وقلبيها على الوجهين وغطي الوعاء بالبراد لمدة ساعة حتى تتشرب الشرائح من التتبيلة.

أخفقي البيض في وعاء مع الحليب والملح والفلفل ثم اغمسي شرائح السمك المتبل في خليط البيض والحليب.

ضعي البقسماط في صينية واغمسي قطع السمك في البقسماط على الوجهين ليغطي جوانب شرائح الفيليه.

إقلي الشرائح في الزيت الساخن على نار متوسطة حتى يحمر الوجه ثم اقلبي على الوجه الآخر.

ضعي الشرائح على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدمي شرائح الفيليه المقلي مع شرائح الليمون والخس والبطاطا المحمرة.