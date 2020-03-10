شراب الكمون للتخلص من الدهون

مع اقتراب موسم الربيع ينبغي ان تبدئي بالتخلص من الوزن الذي تراكم خلال فترة الشتاء، وافضل طريقة لعمل ذلك هي المواظبة على تناول الأطعمة الصحية، والمشروبات التي تساعد على التخلص من الدهون ومنها مشروب الكمون، فمكونات المشروب تساعد على تسريع حرق الدهون المتراكمة.

المكونات:

1 ملعقة زنجبيل مطحون

1 ملعقة قرفة مطحونة

1 ملعقة كمون مطحون

عصير ليمونة

الطريقة:

قومي بوضع الكمون والزنجبيل والقرفة في إناء مناسب للغلي وضيفي لهم مقدار كوب من المياه.

اغلي المشروب لمدة 10 دقائق ثم ارفي الإناء من على النار واتركيه ليبرد قليلًا.

ضيفي عصير الليمون للمشروب وإذا رغبت في تحليته فلا مانع من إضافة ملعقة من عسل النحل.

قومي بتناول كوب من هذا المشروب قبل تناول الوجبات اليومية بنصف ساعة لتعززي من شعورك بالشبع ولتقضي على دهون الجسم المتراكمة.